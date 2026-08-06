Ефимов: Более 6 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Головинском районе

В Головинском районе Москвы за пять лет в новые квартиры переехал каждый пятый участник программы реновации, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он напомнил, что переселение жителей этого района началось летом 2021 года. Тогда город предложил жителям четырех старых пятиэтажек на Смольной и Онежской улицах квартиры в новостройках на Флотской и Авангардной улицах.



«Сейчас переселением здесь затронуто 26 домов, в том числе москвичи из 18 зданий полностью завершили оформление документов и переехали в современные жилые комплексы. Всего новые квартиры в этом районе за пять лет получили уже почти 6,4 тысячи горожан – каждый пятый участник программы реновации», – отметил Ефимов.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в прошлом году договоры на квартиры в Головинском районе заключили почти 2 тысячи человек, что является рекордным показателем с начала реализации программы.



«В первой половине 2026-го к осмотру жилья, предложенного городом в современном ЖК на Онежской улице, приступили москвичи еще из трех старых домов. Всего с начала этого года документы для переезда здесь оформили уже свыше 700 жителей», – добавила Соловьева.



В Департаменте градостроительной политики сообщили, что новое жилье в Головинском районе в рамках программы реновации получат более 32 тысяч москвичей. В программу включены 137 зданий старого жилого фонда, 18 новых домов уже построены и переданы под заселение.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации стала драйвером развития экономики страны.

