Ефимов: Более 6 тысяч москвичей начали осмотр квартир по программе реновации в 2026 году

Почти 6,7 тысячи москвичей приступили к осмотру нового жилья, предоставляемого по программе реновации за первый квартал 2026 года, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Осмотр квартир начали жители 32 двух ветхих домов.

«Свыше 6,2 тысячи из них уже определились с выбором квартир, в том числе более 3,5 тысячи горожан оформили документы, необходимые для переезда в современные жилые комплексы. Предлагаемые городом квартиры, как правило, просторнее, чем в расселяемых домах, за счет больших по площади кухонь и широких коридоров», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В пресс-службе добавили, что в квартирах новостроек сделана чистовая отделка, а также установлены сантехника и светильники, поэтому жильцы могут сразу въезжать в новые дома.

Как отмечают в Департаменте городского имущества, наибольшая активность по осмотру и оформлению документов фиксируется на юге Москвы, где показатель превышает 1,5 тысячи жильцов из шести домов. На западе и юго-востоке города новое жилье осматривает более 1,3 тысячи и 1,2 тысячи человек, соответственно. Сотрудники Департамента консультируют переселенцев по вопросам оформления договоров в информационных центрах.

Для удобства жителей суперсервис «Переезд по программе реновации» позволяет дистанционно выбрать дату осмотра и подписания договора, что помогает избежать очередей. Общая инструкция по подготовке к переезду доступна на портале mos.ru, там же можно ознакомиться с информацией о программе реновации и подробнее узнать о квартирах и домах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Москва демонстрирует высокие темпы жилищного строительства и является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства, что соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.