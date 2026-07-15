Ефимов: Более 50 объектов недвижимости передали соцучреждениям с начала года

В период с января по июль 2026 года Москва передала профильным учреждениям социальной сферы 53 объекта недвижимости — их совокупная площадь превышает 215 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии город передал в оперативное управление профильным учреждениям 53 объекта недвижимости общей площадью более 215 тысяч квадратных метров. Они расположены в 11 административных округах. Среди них как новые здания, так и помещения, и вспомогательные сооружения, обеспечивающие полноценное функционирование организаций. В частности, 23 объекта пополнили столичную систему образования, пять – спорта и три – культуры», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, распределение объектов по округам оказалось неравномерным. Лидерами по количеству переданной недвижимости стали ТиНАО и Восточный административный округ — туда передали по 10 объектов. В Западном и Юго‑Западном округах учреждения получили по восемь зданий, помещений и сооружений. В Северо‑Западном округе передали семь объектов, в Северном и Центральном — по три. По одному объекту досталось учреждениям Южного, Северо‑Восточного и Юго‑Восточного округов.

Среди значимых спортивных объектов, поступивших в распоряжение профильных организаций в 2026 году, — большой лыжный трамплин К‑75. В состав комплекса входят непосредственно трамплин, судейская вышка, склад в зоне выката и трёхэтажный административно‑бытовой корпус.

Ещё один пример — новый корпус для школы «Свиблово», который учреждение получило в июне. Это пятиэтажное строение площадью свыше 11 000 квадратных метров, рассчитанное на учащихся 8–11‑х классов. В нём обустроены учебные кабинеты, лабораторно‑исследовательские комплексы, ИТ‑полигон, медиатека, спортзал и просторные зоны для отдыха.

Также новое здание получила Детская школа искусств в Московском (подведомственна Департаменту культуры Москвы). Это трёхэтажный комплекс площадью более восьми тысяч квадратных метров — современное пространство, где ребята могут заниматься музыкой, вокалом, хореографией, живописью и декоративно‑прикладным творчеством в комфортных условиях.

Строительство и передача социальных объектов в Москве согласуются с задачами и направлениями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

