Ефимов: Более 400 новоселов начали осмотр новых квартир в Кузьминках

Свыше 400 жителей двух домов в районе Кузьминки (ЮВАО), которые будут снесены по программе реновации ветхого жилья, начали осмотр новых квартир. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В Кузьминках предстоит расселить 287 домов по программе реновации – больше, чем в любом другом районе города. Недавно здесь передали под заселение очередную новостройку по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 44А. Сюда переедут жители дома 39, корпусов 3 и 4 на Волжском бульваре. Более 400 москвичей уже приступили к поэтапным осмотрам равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. Всего в рамках действующей программы реновации в Кузьминках новоселами станут более 64 тысяч жителей», – добавил Ефимов.

На первом этаже новостройки расположен центр информирования по переселению.

По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, в двухсекционном новом доме 192 квартиры суммарной жилой площадью свыше 11 тысяч «квадратов». Для удобства жильцов город бесплатно предоставляет транспорт и грузчиков.

Расселяемые здания расположены поблизости от нового ЖК, поэтому новоселы смогут продолжать пользоваться привычной инфраструктурой — предприятиями сферы услуг, магазинами, медучреждениями, школами и детсадами. Рядом находятся станции метро «Волжская» и «Кузьминки», а также автобусные остановки.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева добавила, что выбрать дату и время для осмотра квартир можно через суперсервис «Переезд по программе реновации». Проект договора на новое жилье будет составлен после того, как жильцы подпишут согласие на предложенный вариант.

Также в Департаменте информационных технологий добавили, что для удобства жильцов в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна инструкция по переезду.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Он также рассказал о постройке по реновации в Щербинке трехсекционного 11-этажного монолитного ЖК с использованием технологии объемно-блочного домостроения.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

