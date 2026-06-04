Ефимов: Более 400 архитектурных проектов утвердили в Москве с начала года

В российской столице с начала 2026 года оформлено более 400 свидетельств архитектурно-градостроительных решений будущих объектов недвижимости. Такую статистику привел глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов. Он выступил в рамках Петербургского международного экономического форума.

«С начала года оформлено 422 свидетельства об АГР на 12,9 миллиона квадратных метров – это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го. Такой рост стал возможен именно за счет последовательного снижения барьеров и цифровизации процесса. Для города это означает более высокие темпы согласования градостроительной документации, а для жителей – появление современной социальной и коммерческой инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни», – уточнил Ефимов.

Свидетельство об архитектурно-градостроительном решении (АГР) содержит сведения об этажности и площади здания, а также о материалах фасадов, цветовых решениях, освещении, вариантах благоустройства территории. Только после получения АГР и подтверждения, что будущее строение отвечает всем градостроительным нормам, застройщик сможет начать разработку рабочей документации для дальнейшей реализации проекта.

Как отметили в Градостроительном комплексе Москвы, город целенаправленно улучшает качество архитектуры во всех визуальных составляющих – в сферах транспорта, промышленности и социальных объектов. Так, из ярких примеров там назвали детский сад в Нижегородском районе. Объект стилизован под стопку тетрадей.

Всего с 2011 года в Москве издано более 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях под разноплановые объекты капстроительства.

