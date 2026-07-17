Ефимов: Более 40 технопарков появится в Москве на месте бывших промзон по КРТ

В Москве планируется строительство более 40 технопарков на участках бывших промзон и других неэффективно используемых территорий в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа КРТ действует в Москве уже шесть лет. Она нацелена, в том числе, на повышение научно-промышленного потенциала столицы и создание новых рабочих мест. Для этого на депрессивных участках бывших промзон будет построено свыше 40 технопарков суммарной площадью более 1,1 миллиона квадратных метров и создано около 62 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Строительство объектов будет осуществляться в рамках 25 проектов КРТ. 17 технопарков в рамках 10 проектов появится на юге города: в районах Царицыно, Чертаново Центральное и Москворечье-Сабурово. Новые технопарки расположатся в 18 районах девяти административных округов, за исключением Восточного, Центрального и Троицкого.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, уже реализованы пять проектов КРТ, предусматривающих строительство 12 технопарков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.

Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева отметила, что технопарки давно переросли статус просто площадок, они стали полноценными экосистемами для взращивания бизнеса.

«Предоставляя собственникам площадок льготы, а резидентам площадок – инфраструктуру и сервисы, мы кратно снижаем их постоянные расходы. Освобожденные ресурсы компания может направить в R&D, ускоряя путь инноваций от идеи до конечного продукта», – сказала она.

Как напомнили в Градостроительном комплексе столицы, программа КРТ предполагает формирование привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков, с их последующей интеграцией в городскую ткань. В настоящее время в Москве находится в разработке более 470 проектов КРТ, охватывающих свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализация программы осуществляется по поручению мэра Сергея Собянина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что программа КРТ является значимым фактором для возрождения целых районов.

