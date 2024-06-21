Ефимов: Более 36 тысяч москвичей получат новое жильё по реновации в СВАО
В Северо-Восточном административном округе Москвы с момента реализации программы реновации в 2018 году проектируется и строится почти один миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«Для переселения жителей по программе реновации на северо-востоке столицы подобраны 92 стартовые площадки мощностью свыше 1,2 миллиона квадратных метров. Сейчас в округе возведены 42 новостройки. Кроме того, строятся 30 домов площадью 537,1 тысячи квадратных метров, еще столько же зданий площадью 452,5 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования», – рассказал заммэра.
По его словам, большие объемы строительства жилья позволят расселить свыше 36 тысяч москвичей. В СВАО жильё получили уже более пяти тысяч семей, заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, жители 75 старых домов переехали в 41 новостройку в СВАО, еще в рамках программы предстоит расселить 86,5 тысячи человек.
Глава другого столичного департамента - городского имущества Максим Гаман уточнил, что программой реновации в СВАО охвачены 14 районов, при чем в «Северном» она уже полностью завершена.
Он также отметил, что, начиная с 2018 года новые квартиры получили 13,2 тысячи жителей Северо-Восточного административного округа, из них свыше тысячи – с начала 2024 года.
«Больше всего правообладателей в Бабушкинском районе – 3,3 тысячи», – добавил Гаман.
Всего в Москве за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.
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