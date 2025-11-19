Ефимов: Более 350 жителей Люблино начали осмотр новых квартир по реновации

Жители ещё двух старых домов в районе Люблино на юго-востоке российской столицы получат новые квартиры в рамках программы реновации. Новостройка расположена на Люблинской улице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Дом 109, корпус 2, на Люблинской улице – это третья новостройка, которую город передал для переселения участников программы реновации в районе Люблино в этом году. Предложения равнозначных квартир в ней получили более 350 жителей из дома 12, строения 2, на Кубанской улице и дома 6 на проспекте 40 лет Октября. Теперь число старых зданий, из которых горожане уже переехали в новостройки или переселяются в настоящее время, достигло 59 – это почти 40 процентов от всех адресов, которые вошли в программу в районе. Всего здесь планируется переселить в современные жилые комплексы свыше 29,7 тысячи москвичей из 152 домов», – раскрыл детали предстоящего переезда заммэра.

Жильё в рамках реновации, при наличии подходящих площадок, строится в непосредственной близости к домам, которые предназначены к расселению. Как только горожане определятся с выбором по результатам процедуры осмотра, сотрудники Департамента городского имущества помогут им заключить договоры на новые квартиры.

«Как правило, оно просторнее прежнего, с уже готовой отделкой и установленной сантехникой. Это позволят участникам программы переехать из старых домов максимально быстро и комфортно», – отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новый корпус на Люблинской улице представляет собой пример волнового переселения.

«Новый дом возвели на месте ранее демонтированной пятиэтажки. В нём 192 квартиры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Первый этаж отвели под аптеки, магазины, досуговый центр или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры», - рассказал Овчинский.

Центр информирования по переселению расположен на первом этаже соседнего жилого комплекса на Ставропольской улице. Город для переезда предоставляет бесплатно грузчиков и транспорт. Оставить заявку можно на портале mos.ru либо в ЦИП.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

