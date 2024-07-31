Ефимов: Более 3,5 тысяч градостроительных планов для соцобъектов выдано в этом году
За шесть месяцев 2024 года в Москомархитектуре выдали 3680 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства объектов социальной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
«Одна из приоритетных задач в градостроительной политике – повышение качества и доступности объектов социального назначения. С января по июнь 2024 года выдано 3411 документов на строительство детских садов, школ, медицинских учреждений и объектов спорта, а также 269 градостроительных планов под культурные центры», – пояснил он.
За аналогичный период 2023 года комитет утвердил 2446 подобных ГПЗУ. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, наиболее часто оформлялись документы для строительства детсадов и школ, специалисты рассмотрели 700 таких обращений.
«Более 400 раз воспользовались столичным порталом mos.ru для утверждения решений по размещению спортивных клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще 300 обращений пришлись на возведение сооружений для занятия спортом на открытом воздухе», – добавила она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru