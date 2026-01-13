Ефимов: Более 30 объектов образования появилось в ТиНАО за два года

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах построили 34 образовательных объекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Троицкий и Новомосковский – одни из самых активно развивающихся административных округов столицы: за два года там построили 34 образовательных объекта. Только в 2025-м появилось 15 школ и детских садов. В них удалось создать более 11 тысяч мест для учащихся. Новые объекты возводят за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств», – отметил заммэра.



В рамках динамичного развития городских районов активно интегрируются новые образовательные учреждения, призванные обеспечить местами в детских садах и школах для растущего числа жителей. Застройщики реализуют проекты по созданию образовательных объектов в границах жилых кварталов.



Например, в одном из жилых комплексов Коммунарки в текущем году завершено строительство и открыты две школы и один детский сад. Общее количество обучающихся и воспитанников в этих учреждениях составляет около 2,5 тысяч человек. Здесь созданы все условия для комфортного обучения и отдыха: современные учебные пространства, озеленённые территории, а также благоустроенные стадионы, игровые и спортивные площадки.



Одна из школ, расположенная на улице Большое Понизовье, состоит из двух корпусов, соединённых в центре, рассказал министр правительства Москвы и руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Другая школа имеет Г-образную форму. В разных крыльях и корпусах разведены учащиеся старших, средних классов и младших. Центральная часть обеих школ отведена под общие школьные пространства, в том числе пищеблок, медпункт, медиатеку и актовый зал.



Кроме того, в составе жилого комплекса построено восемь детских садов на почти 2 тысячи воспитанников. В настоящее время продолжается возведение ещё трёх садов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в минувшем году построили свыше 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.

