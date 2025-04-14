Ефимов: Более 30 новостроек по реновации возводят на месте старых домов в ЮВАО
В Юго-Восточном административном округе ведется строительство более 30 новостроек по программе реновации на месте расселенных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новое жилье по программе реновации возводят не только на специально подобранных площадках, но и на месте ранее расселенных домов. Так, на сегодня в Юго-Восточном административном округе на освобожденных территориях ведется строительство 32 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит 529 тысяч квадратных метров. Это позволит переселить ориентировочно 19 тысяч москвичей», – отметил заммэра.
Большинство материалов, которые используются в строительстве и отделке жилых комплексов по программе, отечественного производства. Время эксплуатации зданий – больше 100 лет.
Из всех новостроек на юго-востоке города шесть возводят на улице Юных Ленинцев, еще четыре – на Люблинской. Всего во всех ЖК построят более девяти тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Первые этажи будут нежилыми, в них разместятся магазины, кафе, частные медицинские клиники, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Территорию возле ЖК озеленят, установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Северо-Западном административном округе.
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