Ефимов: Более 2,6 га по льготе выкупили москвичи у города для ИЖС с начала 2025 года
В январе-марте текущего года москвичи сэкономили при выкупе у города участков земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) почти 148 млн рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала этого года город заключил более 30 договоров купли-продажи участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства. Собственники частных домов выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.
Возможность приобрести земельные участки за 40% от кадастровой стоимости собственники расположенной на ней недвижимости получили пять лет назад. Вместе с тем вид разрешенного использования должен быть для садоводства, личного подсобного хозяйства и ИЖС.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего участков (13) в первом квартале текущего года было выкуплено на юго-западе Москвы, семь — в Новомосковском административном округе, пять — в Троицком административном округе.
Соответствующую услугу бесплатно предоставляет в онлайн-режиме Департамент городского имущества. Заявления рассматриваются 14 дней. Кадастровую стоимость земельного участка можно узнать на официальном сайте Росреестра.
Развитие электронных сервисов отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков: Трамп глубоко впечатлился подвигом советских солдат в ВОВ
- Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признаны более двух тысяч человек
- Ветврач рассказал, почему сбитый в Подмосковье лось мог скрывать боль
- Бастрыкин заявил о росте совершенных мигрантами преступлений
- Работу системы ЕМИАС удалось восстановить после сбоя
- В районе Красной Площади предотвратили теракт
- СМИ: Хореографа Юрия Григоровича кремируют
- Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель
- Сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru