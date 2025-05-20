Ефимов: Более 2,6 га по льготе выкупили москвичи у города для ИЖС с начала 2025 года

В январе-марте текущего года москвичи сэкономили при выкупе у города участков земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) почти 148 млн рублей. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала этого года город заключил более 30 договоров купли-продажи участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства. Собственники частных домов выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.

Возможность приобрести земельные участки за 40% от кадастровой стоимости собственники расположенной на ней недвижимости получили пять лет назад. Вместе с тем вид разрешенного использования должен быть для садоводства, личного подсобного хозяйства и ИЖС.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего участков (13) в первом квартале текущего года было выкуплено на юго-западе Москвы, семь — в Новомосковском административном округе, пять — в Троицком административном округе.

Соответствующую услугу бесплатно предоставляет в онлайн-режиме Департамент городского имущества. Заявления рассматриваются 14 дней. Кадастровую стоимость земельного участка можно узнать на официальном сайте Росреестра.

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