Ефимов: Более 2500 жителей Восточного Измайлова переехали в новые дома по реновации

Более 2500 москвичей оформили документы на новое жилье по программе реновации в районе Восточное Измайлово. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Первыми уведомления о начале переселения по программе реновации в мае 2021 года получили москвичи из двух старых пятиэтажек на Измайловском бульваре. Город предложил им квартиры, отвечающие современным стандартам, в новостройках на 13-й и 15-й Парковых улицах. Сейчас жители девяти старых домов в районе полностью завершили оформление документов и переехали в комфортные квартиры. Расселение еще из шести зданий продолжается. Договоры, необходимые для переезда, здесь заключили уже свыше 2,5 тысячи горожан. Всего по программе реновации в Восточном Измайлове планируется расселить 53 дома старого жилого фонда», – добавил Ефимов.

Москвичи получают новые квартиры вблизи расселяемых зданий. В квартирах выполнен готовый ремонт, что сокращает время переезда, делая его комфортнее.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, 950 москвичей из семи старых зданий заключили договоры на недвижимость в 2026 году. Помощь в оформлении документов оказывают работающие в центрах информирования специалисты Департамента городского имущества города Москвы.

Суперсервис «Переезд по программе реновации» позволяет бесплатно вызвать грузчиков и машину для перевозки вещей. В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что на портале mos.ru доступна общая инструкция по подготовке к переезду.

В Департаменте градостроительной политики добавили, что новые квартиры получат около 10600 жителей района, сейчас заселяются четыре новых дома с современным ремонтом в квартирах и благоустроенной прилегающей территорией.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как программа реновации помогает создавать безбарьерную среду для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

