Ефимов: Более 21 тысячи обращений в строительной сфере поступило на mos.ru в 2025 году
Свыше 21 тысячи раз обратились предприниматели и физические лица за госуслугами в сфере архитектуры и строительства через портал mos.ru за первые четыре месяца 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Онлайн-услуги экономят время и упрощают процесс получения документов. С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры более 21 тысячи раз. Город уже обработал более 82% заявок физических и юридических лиц. Самыми популярными услугами стали “Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений” и “Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)”», — отметил вице-мэр.
Предоставление услуг в онлайн-формате освобождает граждан от необходимости собирать бумажные документы, стоять в очередях или лично посещать ведомства. В частности, подача заявки на ГПЗУ займет лишь несколько минут, а через личный кабинет можно отследить ее статус. Особенно важно это для тех, кто ценит прозрачность и скорость.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в 2025 году на получение услуги «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» подавали заявки свыше 12 тысяч раз, а на услугу «Подготовка и выдача ГПЗУ» — более 5000 раз. Ведомство было выдано порядка 3400 ГПЗУ и примерно 5000 положительных решений на приемку исполнительной документации.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об успешном использовании столичных сервисов в других российских регионах.
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