Ефимов: Более 2000 мест появилось в частных детсадах и школах по льготной программе

Более 2000 мест в частных детсадах и школах создано в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По программе “1 рубль за квадратный метр в год” инвесторы арендуют 28 зданий и помещений для учреждений образования. Они рассчитаны более чем на 2,1 тысячи учащихся и воспитанников. Общая площадь объектов составляет почти 41 тысячу квадратных метров. Сегодня 24 компании уже переведены на льготную ставку аренды, ежегодно они экономят более 600 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.



Программа для образовательных учреждений действует с марта 2013 года. Предприниматели могут по результатам торгов арендовать на 49 лет помещения и строения для открытия частных школ и детсадов. Льготная арендная ставка начнет действовать после проведения ремонта и выполнения условий для оказания образовательных услуг.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что в программе участвуют объекты суммарной площадью более 36 тысяч «квадратов» в девяти административных округах. Больше всего таких объектов на востоке столицы, второе место занимает юго-восток, третье место делят запад и северо-запад.



Еще четыре объекта в СЗАО, ЮВАО и САО арендуют объекты по определенной в результате торгов ставке, поскольку пока не выполнили необходимые для льготной аренды условия.



Данная программа востребована у представителей бизнеса — уровень конкуренции превышает три участника на лот, заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов. На городских торгах сегодня доступны два объекта в районах Ивановское и Люблино, подать заявки на участие в торгах можно до 28 октября и 5 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.



Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика».

