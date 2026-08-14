Ефимов: Более 20 километров дорог построили в Москве с начала 2026 года

В Москве за первые семь месяцев 2026 года построили свыше 21 километра дорог за счет городского бюджета, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в начале года в городе открыли участки Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой и Южной рокады.

«Одновременно продолжаем реализацию локальных проектов – в частности, на юге столицы открыли около километра дорог для обслуживания новых жилых комплексов на территории бывшего завода имени Лихачева», – добавил Ефимов.

Помимо прочего в городе реализуют еще несколько крупных инфраструктурных проектов. Как заявил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, продолжается надвижка пролетного строения и устройство подпорных стен и опор путепровода от Валаамской улицы до улицы Академика Королева, а также завершается строительство финального участка южного направления Московского скоростного диаметра вдоль улицы Каспийской.

Строительство объектов на всех этапах находится под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2026 году в столице намерены возвести около 100 километров дорог.

