Ефимов: Более 20 детсадов построят в ТиНАО до конца 2025 года

Более 20 зданий дошкольных учреждений построят на территории Троицкого и Новомосковского административных округов до конца 2025 года. Строительство будет организовано в рамках Адресной инвестиционной программы и за счет средств инвесторов. Такие планы представил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что до конца текущего года из этого числа объектов будет завершено строительство 11 детских садов.

«Два из них возводятся за счет бюджетных средств в районах Филимонковский и Троицк и еще девять – за счет инвесторов в районах Коммунарка, Щербинка, Внуково, Филимонковский и Троицк. В 2025-м инвесторы достроят еще 10 зданий детских садов. Суммарно в ТиНАО появится более 4,5 тысячи мест для дошкольников», – рассказал заммэра.

Здания учреждения будут отвечать всем необходимым требованиям безопасности и экологичности, столичному стандарту качества и оснащения, там будет обеспечена безбарьерная среда. Акцент сделан на индивидуальные дизайнерские проекты, которые обеспечат условия для всестороннего развития ребенка. Как подчеркнул глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, во всех возводимых дошкольных учреждениях в обязательном порядке учитываются вопросы безопасности детей и воспитателей. Кроме того, обеспечены условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство детских садов на всех этапах производственного цикла. По словам руководителя комитета Антона Слободчикова, повышенное внимание уделяется безопасности и надежности зданий. Инспекторы отслеживают, чтобы все характеристики объектов соответствовали нормам законодательства, регламентам и проектной документации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2025 года в ТиНАО будет возведено в общей сложности 42 объекта образования.

