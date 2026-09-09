Ефимов: Более 18,2 тысячи жителей СЗАО получили квартиры в домах по реновации
С момента старта программы реновации договоры на жилье в новых домах заключили более 18,2 тыс. москвичей из 91 старого дома. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Первыми предложения квартир в новом жилом комплексе по программе реновации в Северо-Западном административном округе весной 2021 года получили жители четырех старых пятиэтажек в районе Митино. Сейчас число домов, из которых москвичи уже переехали в новостройки или оформляют документы для переезда, выросло до 91. Комфортные квартиры в современных ЖК получили более 18,2 тысячи участников переселения. Большинство из них проживает в Северном Тушине – около 5,4 тысячи горожан, в Хорошево-Мневниках – более 4,2 тысячи человек, а в Южном Тушине – свыше 2,9 тысячи», — отметил он.
Суммарно на северо-западе (СЗАО) должны переселить 86,8 тыс. жителей 432 старых домов.
Всего Москва передала под переселение участников программы реновации в СЗАО около 30 новостроек. Все новые дома построены с соблюдением принципов безбарьерной среды. Также рядом с домами оборудуют спортивные и игровые площадки.
Как рассказала руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, за прошлый и этот год более 50% всех правообладателей в районе оформили документы на новое жилье. Так, например, в 2025 году договоры на квартиры заключили более 5,6 тысячи человек, а в этом году — порядка 3,8 тысячи. В 2026 году самый активный процесс переселения ведется в Северном Тушине. С января по август там получили квартиры около 1,3 тысячи человек. Сейчас идет процесс переселения для жителей 30 старых домов в округе.
Напомним, что участники программы реновации на северо-западе Москвы, как и в других районах могут получить помощь при переезде. Услуги можно оформить на сайте mos.ru.
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