Ефимов: Более 16 гектаров земли на западе Москвы выделили для строительства производств

Земельные участки по ставке один рубль в год город предоставил пяти инвесторам для строительства предприятий. Они появятся в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское Западного административного округа, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы инвесторы возведут предприятия автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Общая площадь промобъектов превысит 280 тысяч квадратных метров. Для этого город предоставил им более 16 гектаров земли по ставке один рубль в год», - отметил заммэра.

Планируется, что предприниматели вложат в строительство порядка 21 миллиарда рублей. На западе Москвы появятся предприятия по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, продуктов питания. На них будут трудоустроены порядка 3 тысяч человек.

В Ново-Переделкине на участке 2,5 гектара появится вторая очередь предприятия по выпуску мясных и мясорастительных консервов, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В Очаково-Матвеевском будут производить готовые блюда. Помимо этого, свыше 9 гектаров займет комплекс по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрика мебели для кухни.

Москва предоставляет в аренду землю по ставке один рубль в год для развития производств, начиная с весны 2022 года. Договор заключается на пять лет – за это время предприниматели должны закончить строительство.

