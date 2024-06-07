Ефимов: более 150 километров дорог проложили в ТиНАО Москвы
На юге Москвы в границах ТиНАО, начиная с 2020 года, возведено свыше 30 объектов дорожно-транспортной сети протяженностью более 150 километров. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов на полях ПМЭФ.
«За последние четыре года в ТиНАО построили 31 объект дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе четыре путепровода через железнодорожные пути и 27 мостов. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров. В результате плотность улично-дорожной сети выросла на 50%», ‒ уточнил заместитель мэра столицы.
К приоритетным задачам отнесли реконструкцию и ремонт основных магистралей, строительство дублеров, а также развитие улично-дорожной сети внутри городских кварталов.
За последние четыре года на юге Москвы запущено движение по магистрали М3 «Украина», построен дублер Калужского шоссе, а также два участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В прошлом году введена в строй дорога Варшавское шоссе – Яковлево. В стадии строительства – дублер Калужского и Киевского шоссе.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что после завершения этого строительства будет сформирован транспортный каркас ТиНАО, который в дальнейшем будет только совершенствоваться.
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