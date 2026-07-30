Ефимов: Более 1,2 тысячи москвичей осматривают квартиры по реновации в Крюково

В районе Крюково Зеленоградского округа Москвы около 1250 человек, проживающих в шести ветхих домах, начали поэтапно осматривать новые квартиры — это часть программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город предложил участникам программы реновации в районе Крюково квартиры в новостройке по адресу: улица Заводская, дом 10, корпуса 1, 2. В нее переедут жители шести старых зданий. Дом на улице Заводской стал восьмым жилым комплексом, переданным под заселение в Зеленоградском административном округе по программе реновации», - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

По его словам, в целом в округе предстоит расселить 34 дома старого фонда, а новое жильё получат примерно 7,1 тысячи жителей столицы.

Новостройка размещена недалеко от прежних домов, так что после переезда люди смогут по‑прежнему пользоваться привычной социальной и транспортной инфраструктурой.

В Департаменте градостроительной политики рассказали, что новый комплекс включает два корпуса, которые поделены на восемь секций. Общее число квартир — 580, их суммарная площадь превышает 35 тысяч квадратных метров. Дом находится в пешей доступности от станции Зеленоград‑Крюково (МЦД‑3).

Чтобы сделать переезд максимально удобным, москвичам предоставляют бесплатную помощь — грузчиков и транспорт. Заказать услугу «Помощь в переезде» можно на сайте mos.ru или в Центре информирования по переселению. Центр информирования разместили на первом этаже новой многоэтажки: там жители могут получить консультации по всем вопросам, связанным с переселением.

Как сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, первыми осматривать квартиры начали жильцы домов 2 и 4 на улице Советской. К ним присоединятся проживающие дома 1 на улице Ленина и дома 2 на улице Первого Мая — с 6 августа. С 13 августа выбирать жильё будут жители дома 6 на улице Советской и дома 4 на улице 2‑я Пятилетка. Когда участники программы согласятся с предложенным вариантом, специалисты Департамента городского имущества подготовят проект договора на новую квартиру. Забронировать дату и время подписания документов можно через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

В столичном Департаменте информационных технологий пояснили, что в этом же суперсервисе доступна общая инструкция, которая помогает подготовиться к переезду. С её помощью можно разобраться в порядке переселения, узнать о документах, необходимых для оформления договора, и найти ссылки на нужные услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение вдвое ускорить реализацию программы реновации. Он также сообщил о втором доме, возведённом в рамках реновации с применением крупногабаритных модулей.

