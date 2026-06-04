Ефимов: Более 12 км дорог построили в Москве с начала года

Более 12 километров новых дорог было построено в Москве с начала 2026 года. Модернизация улично-дорожной сети производилась за счет финансирования Адресной инвестиционной программы. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала текущего года построено уже более 12 километров, в том числе дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД, участки Южной рокады и Южного направления Московского скоростного диаметра и улично-дорожная сеть для обслуживания района Крюково в Зеленограде», – рассказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Более пяти километров дорожного полотна было построено в ходе строительства дублера Калужского шоссе, нагрузка на который была снижена благодаря новому участку.

Строительство дополнительных 2,6 километра дорог от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершило Южную рокаду. Эта магистраль обеспечивает прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. Проект также включал реконструкцию полутора километров прилегающих улиц и постройку подземного пешеходного перехода на Кантемировской улице.

В районе Чертаново Центральное появилось два однополосных съезда между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Подольских Курсантов. Ранее для этого водители были вынуждены ехать в объезд. Открытие съездов сократило перепробег в среднем на 2,5 километра.

Закончилось строительство и реконструкция трехкилометрового участка в районе Крюково в Зеленоградском административном округе. Проект включал создание подъездной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу, организацию кругового движения на пересечении улиц и обустройство велодорожек.

Как добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в течение года планируется окончание еще ряда работ: завершение финального участка Южного направления МСД, открытие обновленных Крутицкой и Симоновской набережных, что также предусматривает модернизацию дорожной инфраструктуры и создание новых зон отдыха.

Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Российская столица выступает одним из лидеров среди регионов по объемам строительства.

