Ефимов: Более 11,2 га земли для ИЖС выкупили москвичи со скидкой в 2024 году

С января по сентябрь текущего года москвичи сэкономили свыше 1,5 млрд рублей при покупке у города земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2020 года столичные жители могут приобрести участки для ИЖС за 40% от кадастровой стоимости. Эта возможность появилась в связи с изменениями в законе «О землепользовании в городе Москве». Выкупить участки могут собственники размещенных на земле для личного подсобного хозяйства и садоводства, а также ИЖС строений.

«В январе – сентябре этого года столица заключила около 100 договоров купли-продажи земельных участков с гражданами, ранее арендовавшими землю для индивидуального жилищного строительства. Собственники объектов недвижимости выкупили в общей сложности более 11,2 гектара участков. Благодаря льготе они сэкономили свыше 1,5 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

Чтобы получить возможность приобрести земельный участок со скидкой, необходимо оформить права собственности на расположенные на участке капитальные строения.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в 2024 году были выкуплены участки в девяти административных округах. На первом месте по этому показателю находится Троицкий административный округ, на втором — ЮЗАО, на третьем — Новомосковский административный округ.

Услуга по приобретению земельных участков бесплатно предоставляется в онлайн-формате, срок рассмотрения заявок достигает 14 дней.

