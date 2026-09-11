Ефимов: Более 11 тысяч москвичей получили жилье по реновации летом 2026 года

Около 11,2 тысячи жителей старых пятиэтажек в Москве оформили документы на равнозначные квартиры по программе реновации с июня по август 2026 года. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



В течение прошедшего лета произошло расселение 319 старых домов.



«Больше всего правообладателей нового жилья прибавилось в августе — почти 4,2 тысячи человек. Это на 23% больше, чем в июне, и примерно на 15% больше чем в июле. Город предоставил участникам переселения новые квартиры в тех же районах, где расположены их старые дома. Исключение составляют Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа. В них переселение ведется в границах округов», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Он добавил, что новые дома строят рядом с развитой инфраструктурой, чтобы создать комфортную среду для переехавших горожан. При этом имещиеся в этих районах магазины, бытовые сервисы и организации позже будут дополнены кафе, аптеками, частными клиниками, учебными центрами и фитнес-студиями. Для подобных организаций предусмотрены нежилые помещения на первых этажах заселяемых новостроек.



Почти половина получивших за три месяца новые квартиры горожан проживает в трех столичных округах, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. По ее данным, на северо-востоке договоры подписали более 1,9 тысячи человек, на севере и юго-востоке — по 1,6 тысячи москвичей.



Новоселам помогают с оформлением документов и переездом специалисты столичного Департамента городского имущества. Время и дату для подписания договоров можно выбрать онлайн через сервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.



Программа реновации утверждена в 2017 году. Она охватывает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение более пяти тысяч домов.

