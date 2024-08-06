Ефимов: Более 11 га земли арендовали и приобрели для строительства недвижимости

В 2024 году за первые полгода физические и юридические лица купили и арендовали у города более 11 гектаров земли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что с января по июнь этого года под коммерческую застройку передали в полтора раза больше земли, чем за аналогичный период 2023 года.

«В первом полугодии город реализовал в рамках конкурентных процедур 69 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческие проекты. Всего физическим и юридическим лицам продано и сдано в аренду более 11 гектаров земли. На участках смогут построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров», - рассказал Ефимов.

Так, за первые шесть месяцев на аукционах по аренде и продаже участков за один лот в среднем конкурировали 13 участников, что говорит о востребованности участков.

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что из общего объема реализованной земли почти 6,7 гектара приходится на участки под ИЖС. На этих участках смогут построить частные дома более 50 московских семей. Земля расположена преимущественно в Троицком и Восточном округах.

