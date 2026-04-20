Ефимов: Более 100 тысяч квадратных метров объектов построят в Силино по программе КРТ

Почти 10 гектаров земли преобразуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Силино Зеленоградского административного округа, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В рамках программы КРТ в районе Силино реорганизуют почти 10 гектаров земли. Участок находится в Зеленоградском административном округе в районе Силино между проспектом Генерала Алексеева и старым липовым парком. Там построят объекты промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью около 106 тысяч квадратных метров», - раскрыл он.



Отмечается, что в результате реализации проекта появится почти 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Всего будут возведены три здания, в каждом их которых предусмотрены паркинги, суммарно вмещающие 175 машино-мест.



Как добавили в Градостроительном комплексе, - на площадке появятся два технопарка площадью 64 тысячи квадратных метров под разные производства, в том числе под фармацевтическое. Также будет возведен еще один технопарк площадью 41 тысяча «квадратов» с административно-офисными помещениями.



По программе КРТ реорганизуется территории в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. Программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

