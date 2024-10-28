Ефимов: Более 10 школ и детсадов построят на территории бывшей промзоны «Люблино»

Более 10 образовательных объектов появятся на месте экс-промзоны «Люблино» в ближайшие годы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, преобразование почти всей площади (226 га) бывшей промзоны «Люблино» проходит в рамках двух проектов планировки. Кроме удобного жилья, здесь уже построены два детсада для 675 малышей и школа на 1150 мест, также возводятся два дошкольных образовательных учреждения суммарной площадью 10,8 тысячи «квадратов» на 575 мест. Также подписаны договоры участия с инвесторами, предусматривающие строительство пяти образовательных объектов, отметил вице-мэр.

Реализация проекта позволит жителям новостроек получить в шаговой доступности рабочие места, образовательные и медицинские учреждения. Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, новые объекты строятся в рамках заключенных с правительством Москвы договоров участия в развитии инфраструктуры.

В частности, в 2026 году введут в эксплуатацию школу на 875 мест и детсад для 190 юных москвичей.

Ход работ контролируют специалисты Мосгосстройнадзора. Глава ведомства Антон Слободчиков отметил, что комитет в 2024 году выдал разрешения на строительство двух детских садов на Люблинской и Иловайской улице. Инспекторы следят за качеством работ на всех этапах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны «Люблино».

