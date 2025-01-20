Ефимов: Благоустроенные пространства появились у станций БКЛ в Нагатинском Затоне

Строители завершили озеленение территорий около двух станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в Нагатинском Затоне, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций “Нагатинский Затон” и “Кленовый бульвар” в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению. Около станций высадили в общей сложности свыше 100 деревьев. Вместе с ранее проведенным гранитным мощением дорожек и укладкой газонов это сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы», – пояснил он.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков добавил, что в дальнейшем благоустройство возле станции «Нагатинский Затон» продолжится. В частности проект предусматривает проведение работ на участке Коломенской набережной. Также планируется модернизация отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта, и строительство одноэтажного здания для обслуживающего персонала.

Помимо прочего в рамках работ по благоустройству специалисты Комплекса городского хозяйства и Департамента капитального ремонта города Москвы в 2023 году разработали удобные маршруты от жилой застройки к метро. Как рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов, прогулочный экомаршрут создали вдоль воды от пересечения Коломенской улицы с Корабельной. Рядом с экотропой также расположили детскую и спортивную площадки. При этом любителям велосипедных прогулок доступна велодорожка вдоль Коломенской улицы.

В 2023 году к открытию станции «Нагатинский Затон» реконструировали улично-дорожную сеть, добавив заездные карманы для парковки автомобилей и разворотное кольцо на пересечении Коломенской улицы и Коломенской набережной. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, открытие станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» существенно улучшили транспортное обслуживание района.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что в Нагатинском Затоне открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки, что позволило связать две набережные.

