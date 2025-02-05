Ефимов: Благодаря проектам КРТ в СЗАО создадут свыше 20 тыс. рабочих мест

В Москве началась реализация семи проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На северо-западе столицы в рамках семи проектов КРТ, выведенных в реализацию в 2024 году, будет построено 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов отметил, что среди них 796 тысяч квадратных метров будет отдано под строительство производственных и общественно-деловых объектов, благодаря чему в округе появится свыше 20 тысяч новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, по проектам КРТ в Строгине, Покровском-Стрешневе и Южном Тушине построят 550 тысяч квадратных метров нового жилья и 655 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. Кроме того, как подчеркнул Гаман, в этих районах также появятся новые образовательные учреждения, в том числе, школы, детские сады на 600 воспитанников, а также медучреждения и физкультурно-оздоровительный центр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число проектов КРТ за прошлый год увеличилось в 1,6 раза.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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