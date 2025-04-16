Ефимов: Благодаря льготной аренде инвесторы сэкономят 1 млрд рублей в этом году

Арендаторы 48 столичных помещений и зданий суммарной площадью свыше 50 тысяч «квадратов» пользуются льготной арендной ставкой, которая составляет 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Программа “1 рубль за квадратный метр в год” работает в Москве уже 13 лет. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества города и бизнеса, позволяющий восстанавливать памятники архитектуры и другие объекты и в то же время поддерживать предпринимателей. В настоящее время по итогам торгов инвесторы арендуют 67 городских зданий и помещений общей площадью почти 65 тысяч квадратных метров, 48 из них – это более 50 тысяч квадратных метров площадей – по льготной ставке. Только в этом году их экономия от участия в программе составит около одного миллиарда рублей», — отметил вице-мэр.



По итогам торгов инвесторы могут арендовать находящиеся в неудовлетворительном состоянии объекты культурного наследия с 2012 года, недвижимость для размещения частных детсадов и школ — с 2013 года, зданий для ведения гостиничного бизнеса — с 2022 года. Для гостиничного бизнеса срок аренды составляет 20 лет, для образовательных учреждений и объектов культурного наследия — 49 лет.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, перед началом действия льготных условий предприниматели должны выполнить ремонт помещения или здания, подготовить его к заявленной деятельности и приступить к работе. Больше всего средств в 2025 году по программе смогут сохранить в своем бюджете образовательные учреждения (677 млн рублей), владельцы объектов культурного наследия сэкономят 235 млн рублей, гостиничного бизнеса — 56 млн рублей.



Еще 19 зданий, по которым заключили соответствующие договоры, переведут на льготную ставку, когда будут соблюдены указанные условия.



В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что Москва регулярно выставляет на торги помещения и здания по программе льготной аренды на Инвестиционном портале Москвы. Здесь публикуется вся необходимая информация о лотах.

