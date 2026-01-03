Ефимов: Бизнес в 2025 году выкупил у Москвы почти 850 арендуемых помещений
Представители малого и среднего бизнеса в 2025 году выкупили у российской столицы по преимущественному праву почти 850 помещений совокупной площадью более 122,1 тысячи квадратных метров. Такую статистику обнародовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2025 году представители малого и среднего бизнеса приобрели по преимущественному праву выкупа почти 850 объектов недвижимого имущества, арендуемых у города, в том числе пять нежилых зданий с земельными участками. Их общая площадь превысила 122,1 тысячи квадратных метров. Больше всего коммерческой недвижимости – по 126 объектов – инвесторы выкупили на севере и юге Москвы. В Северном административном округе предприниматели приобрели недвижимость общей площадью почти 20,4 тысячи квадратных метров, а в Южном – около 15,3 тысячи квадратных метров. На юго-востоке, который считается сейчас одним из самых перспективных и развивающихся округов, представители бизнеса стали владельцами 69 нежилых объектов площадью свыше 8,4 тысячи квадратных метров», – раскрыл детали заммэра.
Преимущественное право выкупа позволяет малому и среднему бизнесу получать определенные преференции, способствующие его устойчивому развитию. В частности, субъекты МСП таким образом избавляются от конкуренции с крупными компаниями, которые обладают большими ресурсами для выигрыша аукционов. Кроме того, участникам программы предоставляется рассрочка на семь лет по расчету за объект недвижимости. В дальнейшем активируются другие льготы.
Как уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, спросом у представителей малого и среднего бизнеса пользуются как небольшие объекты, так и просторные помещения во всех округах мегаполиса. При этом, чтобы воспользоваться преимущественным правом выкупа, бизнесмены должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. У них также не должно быть задолженностей по арендной плате.
Все процедуры по преимущественному праву выкупа реализуются в формате госуслуги исключительно через портал mos.ru. Электронные сервисы для предпринимателей в Москве развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы
- СМИ: США атаковали военный музей в Венесуэле
- Митинги в Иране переросли в беспорядки, США обещали вмешаться
- СМИ: Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
- «Скучные» облигации вместо крипты и золота: Во что вложить деньги в 2026 году
- СМИ: США атаковали военные объекты Венесуэлы
- Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
- «Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката
- В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
- Илон Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать функции тела
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru