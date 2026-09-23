Ефимов: Бизнес-центр построят по программе КРТ в московском районе Дорогомилово

Новый административно-деловой комплекс площадью порядка 60 тысяч квадратных метров построят в районе Дорогомилово (ЗАО) по программе комплексного развития территорий (КРТ), согласована архитектурная концепция. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На западе столицы в районе Дорогомилово появится бизнес-центр общей наземной площадью 58,5 тысячи квадратных метров. Два разновысотных здания будут восприниматься как единая композиция и органично впишутся в сложившуюся застройку Поклонной улицы

Их возведут в рамках проекта комплексного развития территории. В новом административно-деловом объекте сформируют дополнительную деловую инфраструктуру, что позволит создать около 5,5 тысячи рабочих мест. В составе комплекса предусмотрены современные офисные пространства, помещения для торговли и общественного питания, просторные лобби, а также подземный паркинг», – добавил Ефимов.