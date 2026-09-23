Ефимов: Бизнес-центр построят по программе КРТ в московском районе Дорогомилово

Новый административно-деловой комплекс площадью порядка 60 тысяч квадратных метров построят в районе Дорогомилово (ЗАО) по программе комплексного развития территорий (КРТ), согласована архитектурная концепция. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На западе столицы в районе Дорогомилово появится бизнес-центр общей наземной площадью 58,5 тысячи квадратных метров. Два разновысотных здания будут восприниматься как единая композиция и органично впишутся в сложившуюся застройку Поклонной улицы

Их возведут в рамках проекта комплексного развития территории. В новом административно-деловом объекте сформируют дополнительную деловую инфраструктуру, что позволит создать около 5,5 тысячи рабочих мест. В составе комплекса предусмотрены современные офисные пространства, помещения для торговли и общественного питания, просторные лобби, а также подземный паркинг», – добавил Ефимов.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый бизнес-центр возведут на Поклонной улице. Поблизости расположены станция МЦД-4 Поклонная и городской вокзал Кутузовская, а также Третье транспортное кольцо. Кроме того, рядом с объектом обеспечен удобный выезд на Кутузовский проспект.

Архитектурный облик объекта создавался с учетом особенностей окружающей среды и основан на образах природного ландшафта. Визуальной доминантой станет напоминающий холм 20-этажный корпус с акцентным элементом «око» на фасаде. На верхних уровнях разместят открытые террасы. Второй девятиэтажный корпус с пилонами будет отличаться скругленными углами и плавными линиями. Внешний облик зданий будет меняться в зависимости от времени суток и освещения. Также строители выполнят благоустройство прилегающей территории.

Архитектурную концепцию комплекса разработало бюро WALL, а девелопером проекта выступила компания STONE.

Строительство общественно-деловых объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры