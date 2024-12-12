Ефимов: Бизнес-парк «Переделкино» в ТиНАО готов на 60%

В Москве в бизнес-парке «Переделкино» начались работы по монтажу инженерных систем. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возведение бизнес-парка «Переделкино» планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Его общая площадь составит свыше 43 тысяч квадратных метров. В ближайшее время планируется начать благоустройство прилегающей территории», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, готовность объекта – 60%. Реализация проекта ведется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Столица успешно привлекает инвесторов к созданию промышленной и социальной инфраструктуры за пределами центра города.

В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирных домов девелопер построит бизнес-центр вблизи станции «Пыхтино» Солнцевской линии метрополитена. Благодаря этому трудоустроиться смогут порядка 4,6 тысячи жителей ТиНАО.

Глава столичного департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что бизнес-парк в Переделкине будет состоять из четырех пятиэтажных зданий с панорамным остеклением и оригинальной архитектурой.

Он особо выделил тот факт, что строительство будет вестись с учетом современных «зеленых» стандартов, что обеспечит в дальнейшем высокую экологичность и эффективность этих зданий в эксплуатации.

В Мосгосстройнадзоре проинформировали о проведении четырех выездных проверок ведомства с января 2024 года, в ходе которых специалисты проверили используемые при строительстве материалы на предмет соответствия архитектурному плану.

В ТиНАО с момента присоединения этих территорий к столице объем привлеченных инвестиций в градостроительное развитие превысил отметку в 3,7 триллиона рублей.

