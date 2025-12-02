Ефимов: Бизнес-парк «Останкино» достроили в СВАО

Последний корпус бизнес-парка «Останкино» достроен в Бутырском районе (СВАО). Также завершается благоустройство общественной зоны с площадью и зонами коворкинга. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Крупный бизнес-парк “Останкино” общей площадью более 135 тысяч квадратных метров состоит из шести офисных корпусов. Последний возвели в этом году, его строительство заняло два года. В 12-этажном здании площадью более 22,6 тысячи квадратных метров будет создано две тысячи рабочих мест. На первом этаже разместилось лобби: просторный вестибюль со вторым светом и переговорными комнатами, а также помещения с собственными входами с улицы для кафе и ресторанов. Со второго по 12 этаж расположились около 130 офисных помещений. В здании также установили шесть лифтов», – добавил вице-мэр.

Бизнес парк строился по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, реализуемой с 2020 года.

Один из корпусов бизнес-парка «Останкино» используется ИТ-компанией, другой — оператором гибких офисных пространств. Запуск всех объектов позволит создать более 12 тысяч рабочих мест.

Рядом с бизнес-парком находятся платформа «Останкино» МЦД-3, станция «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена и Останкинская телебашня. При строительстве зданий использовались энергоэффективные технологии, объект получил высшую оценку соответствия экологическим стандартам.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, вокруг бизнес-парка появится многофункциональное пространство площадью 10 тысяч «квадратов» с «зелеными кабинетами», местами отдыха и зоной для проведения мероприятий. Также рабочие выполнят комплексное озеленение. Для оформления зеленого пространства использовали камень, речную гальку и террасную доску, а пешеходные тропы выложили пошаговыми плитами.

Кроме того, возле зданий бизнес-парка организовали автостоянки и зоны велопарковки.

На всех этапах строительство контролировал Мосгосстройнадзор. За время строительства было проведено шесть контрольно-надзорных мероприятий, в том числе итоговая проверка.

Девелопером проекта выступила компания PIONEER.

Ранее Собянин заявил о строительстве современного многофункционального комплекса в районе Кунцево.

