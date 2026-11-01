Ефимов: Бирюлевскую ветку метро продлят на три станции в Подмосковье

Три станции метро появятся в поселках Лопатино и Дрожжино Московской области за счет развития строящейся Бирюлевской линии московского метрополитена. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, мэр столицы Сергей Собянин поручил построить еще 12 станций на данной ветке. Пять из них будет на первом участке линии. Три станции разместят в Ленинском городском округе Подмосковья — «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Две другие появятся в Москве — «Маршала Савицкого» и «Щербинка».

«В целом в соответствии с новыми планами развития метро рубиновый радиус будет продлен от станции “Бирюлево” через территорию Ленинского городского округа до столичных районов Коммунарка и Филимонковский Новомосковского административного округа. В результате общая протяженность радиуса с 22 станциями превысит 62 километра. Всего радиальные линии столичной подземки планируется продлить по семи направлениям», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Ранее Собянин также поручил ускорить строительство Бирюлевской линии.

Кроме того, мэр озвучил планы развития столичной подземки. До 2035 года запланировано строительство 35 новых станций, из них 12 расположатся в Московской области.

