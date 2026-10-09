Ефимов: Бирюлевская линия московского метро станет одной из самых протяженных

В Москве построят еще 12 станций Бирюлевской линии метро, в связи с чем перспективный радиус будет продлен на 40 километров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня мы активно строим Бирюлевскую линию, благодаря которой метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Протяженность строящегося в рамках первой очереди участка превысит 22 километра, на нем будет 10 станций – от “ЗИЛа” до “Бирюлева”. При этом мэром Москвы Сергеем Собяниным уже принято решение о дальнейшем развитии линии. Она будет продлена еще на 40 километров и пройдет от станции “Бирюлево” по территории Ленинского городского округа Московской области в Щербинку и далее до Коммунарки и Филимонковского района ТиНАО», — рассказал он.

Ефимов добавил, что всего на участке будет 12 станций. Таким образом протяженность Бирюлевской линии метро превысит 62 километра, а количество станций достигнет 22. В результате она станет одной из самых длинных линий московского метро.

Новые станции позволят не только улучшить транспортную доступность, но и создать новые рабочие места, а также станут точками развития прилегающих территорий. После открытия первой очереди Бирюлевской линии повысится качество транспортного обслуживания более миллиона человек, которые проживают и трудятся в восьми районах Москвы.

Более того, станции «Царицыно» Замоскворецкой линии и «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии разгрузятся более чем на 30%, а «Технопарк» станет свободнее на 15%.

Помимо станций Бирюлевской линии метро, строительство которых завершат в Московской области до 2035 года, будут построены станции в ТиНАО – «Остафьево», «Маршала Савицкого», «Щербинка», «Еловая», «Кедровая» с пересадкой на Троицкий радиус, «Юрьев ручей», «Калиновая», и «Соколово» с пересадкой на Солнцевскую линию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых планах развития московского метро, в рамках которых до 2035 года радиальные линии продлят по семи направлениям.

