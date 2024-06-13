Ефимов: Автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг

Дублер Калужского и Киевского шоссе, трассу Марьино – Саларьево намерены продлить к деревне Валуево, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Третья очередь автодороги Марьино – Саларьево пройдет от трассы М3 «Украина» ‒ Середнево – Марьино – Десна до перспективного поперечного направления Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах», - пояснил он.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий Владимира Жидкина заявил, что реализация объекта позволит жителям тратить меньше времени на дорогу. Строительство также разгрузит федеральные магистрали. Дополнительно продление дороги Марьино – Саларьево обеспечит доступность станций метро «Филатов Луг» и «Прокшино» для жителей Троицка и прилегающих населенных пунктов.

На территории ТиНАО с 2012 года построили более 380 километров автомобильных дорог, в том числе порядка 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Это увеличило общую протяженность автодорог в ТиНАО в полтора раза.

