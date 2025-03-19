Ефимов: Арендаторы столичных помещений сэкономили более 19 млрд. руб. за 3 года

Свыше 50% арендуемых у города площадей (более 475 тысяч квадратных метров) столичные власти предоставляют некоммерческим организациям и предпринимателям на льготных условиях. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Предприниматели и некоммерческие учреждения арендуют у города 4,6 тысячи объектов недвижимости общей площадью свыше 900 тысяч квадратных метров. Больше половины из них – свыше 475 тысяч квадратных метров – по сниженным ставкам. Их могут получить организации, в том числе социально ориентированные, которые занимаются благотворительностью, работают в сферах образования, медицины, науки, культуры и других направлениях, а также те, кто принимает на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря таким льготам с 2022 по 2024 год столичные предприниматели и некоммерческие учреждения сэкономили более 19 миллиардов рублей», — отметил вице-мэр.

Предоставление площадей по льготной ставке — мера поддержки не только бизнес-сообщества, но и пользующихся его услугами горожан. В частности, выгода субъектов малого бизнеса, которые работают в социально значимых сферах и получили без торгов недвижимость города, а также тех компаний, где инвалидами являются не менее половины сотрудников, за три года достигла почти 1,9 млрд рублей.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, больше трети арендуемых по льготной ставке городских площадей приходится на учреждения дополнительного образования, частные детсады и школы, средние специальные и высшие учебные заведения. Они смогли сэкономить порядка шести миллиардов рублей за три года. Кроме того, выгода стоматологий и медцентров превысила 1,7 млрд рублей. Сэкономленные средства позволяют предпринимателям не только развивать бизнес, но и делать ценовую политику более привлекательной для клиентов.

Кроме того, понижающий коэффициент 0,5 к ставке арендной платы предусмотрен для нотариусов и адвокатских образований. Льготная ставка — четыре тысячи за квадратный метр — действует для социально ориентированных и религиозных некоммерческих организаций, товариществ собственников жилья, торгово-промышленных палат, общероссийских творческих и профессиональных союзов и общественных объединений. Для иных некоммерческих организаций действует понижающий коэффициент 0,3 к ставке арендной платы. Все они за три года сэкономили свыше шести миллиардов рублей.

Через дифференцированный подход город укрепляет экономику Москвы: повышает доступность услуг и товаров для горожан и создает условия для конкурентоспособности участников экономической деятельности.

