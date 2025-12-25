Ефимов: Административное здание построят в Щербинке
Новое административное здание построят в Щербинке по столичной Адресной инвестиционной программе, внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь постоянно появляются новые социальные и деловые объекты, прокладываются дороги, открываются станции метро. Так, для повышения доступности различных государственных услуг в Щербинке планируется возвести административное здание, в котором разместятся управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, центр госуслуг «Мои Документы», семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. Для этого сформирован земельный участок площадью чуть более двух гектаров. Предельная площадь строения превысит 12 тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.
В правилах землепользования и застройки указаны нормы и требования к использованию земельных участков, постройкам на них, проектированию и возведению зданий. Также они определяют разрешенные виды деятельности.
В свою очередь министр столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, Новая Москва активно развивается, а появление нового объекта сделает жизнь горожан комфортнее. Поблизости расположены Остафьевское шоссе, выезды на Симферопольское и Варшавское шоссе, а также станции Остафьево и Щербинка МЦД-2, добавил он.
