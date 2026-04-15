Ефимов: Административное здание построят в Новой Москве
Новое административное здание будет построено в поселке ЛМС (район Вороново) по Адресной инвестиционной программе, был выдан соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В поселке ЛМС района Вороново Троицкого административного округа на участке площадью 0,79 гектара появится современное многофункциональное здание. Его предельная площадь составит пять тысяч квадратных метров. В нем разместятся структурные подразделения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района. Появление объекта позволит увеличить доступность государственных услуг для жителей Троицкого административного округа, а также снизит транспортную нагрузку и повысит доступность социальной инфраструктуры на местах», — подчеркнул глава комплекса.
При проектировании здания учитываются безбарьерная среда, удобные зоны ожидания и продуманная логистика.
Строительство таких объектов в Новой Москве позволяет развивать инфраструктуру качественно и равномерно, делая для всех москвичей доступными городские услуги и сервисы.
В ГПЗУ предусмотрены сведения о том, какие объекты могут быть построены на земельном участке, а также указаны допустимые максимальные параметры зданий, добавили в столичном Градостроительном комплексе.
