Ефимов: Административное здание построят в Новой Москве

Новое административное здание будет построено в поселке ЛМС (район Вороново) по Адресной инвестиционной программе, был выдан соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В поселке ЛМС района Вороново Троицкого административного округа на участке площадью 0,79 гектара появится современное многофункциональное здание. Его предельная площадь составит пять тысяч квадратных метров. В нем разместятся структурные подразделения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района. Появление объекта позволит увеличить доступность государственных услуг для жителей Троицкого административного округа, а также снизит транспортную нагрузку и повысит доступность социальной инфраструктуры на местах», — подчеркнул глава комплекса.

При проектировании здания учитываются безбарьерная среда, удобные зоны ожидания и продуманная логистика.

Строительство таких объектов в Новой Москве позволяет развивать инфраструктуру качественно и равномерно, делая для всех москвичей доступными городские услуги и сервисы.

В ГПЗУ предусмотрены сведения о том, какие объекты могут быть построены на земельном участке, а также указаны допустимые максимальные параметры зданий, добавили в столичном Градостроительном комплексе.

