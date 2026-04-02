Ефимов: 8,5 млрд рублей сэкономят организации Москвы на аренде помещений в 2026 году

Московский бизнес и некоммерческие организации сэкономят на аренде городских помещений около 8,5 миллиарда рублей благодаря льготным ставкам, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В Москве более половины всех арендуемых городских помещений – свыше 400 тысяч квадратных метров – сдаются предпринимателям и некоммерческим организациям по льготным ставкам. В 2026 году данная мера поддержки позволит им сэкономить около 8,5 миллиарда рублей. Около 40 процентов всех сэкономленных на льготной аренде средств останется в бюджете общественных объединений, религиозных и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), общероссийских профессиональных и творческих союзов, товариществ собственников жилья (ТСЖ), а также торгово-промышленных палат, которые арендуют у города более 170 тысяч квадратных метров», - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Таким образом, у них получится перераспределить более 3,3 миллиарда рублей по другим статьям расходов, например, на зарплаты сотрудникам или модернизацию бизнеса. Это отличная возможность для предпринимателей укрепить свои позиции, отметили в пресс-службе столичного Градостроительного комплекса.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что второе место по количеству сэкономленных средств займут частные образовательные учреждения. По прогнозу, они сэкономят 2,7 миллиарда рублей за 12 месяцев. А вот медицинские центры и стоматологические клиники, заключившие договор с городом, сохранят более 700 миллионов рублей.

Решение предоставить имущественную поддержку субъектам малого бизнеса принимает Межведомственная комиссия. Для получения льготной ставки необходимо подать документы в бумажном виде по почте или онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году столичный бизнес сэкономил на аренде помещений около 8,4 миллиарда рублей.

