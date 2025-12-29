Ефимов: 80 участков выделено в 2025 году под масштабные инвестиционные проекты
В 2025 году Москва предоставила инвесторам более 200 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2025 году город предоставил инвесторам 80 земельных участков общей площадью более 200 гектаров для строительства производственных, общественно-деловых, спортивных и социальных объектов. Площадки расположены во всех административных округах города», – рассказал Владимир Ефимов.
По его словам, МаИП остаётся одним из ключевых инструментов развития Москвы. С момента запуска механизма в 2016 году такая форма партнёрства города и бизнеса позволяет эффективно создавать современную инфраструктуру и новые рабочие места. Приоритет отдаётся современным производствам, включая высокотехнологичные, а также объектам социальной и спортивной инфраструктуры.
Благодаря решениям, принятым в 2025 году в рамках МаИП, инвесторы смогут построить новые производства, в том числе автомобильного оборудования, медицинских изделий, специальной техники, строительных элементов и электроники.
Для получения статуса МаИП инвесторам требуется представить проект, направленный на улучшение городской инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что с 2022 года инвесторы могут арендовать землю для строительства производств в рамках МаИП по ставке 1 рубль в год. В настоящее время действует более 50 таких договоров. Всего в столице на разных стадиях реализации находится свыше 360 проектов на участках общей площадью около 800 гектаров. Среди них — более 100 промышленных МаИП, около 70 многофункциональных комплексов, а также проекты по строительству спорткомплексов, школ, детских садов, медицинских и других социальных учреждений, объектов культуры и дорожно-транспортной инфраструктуры.
В частности, в районе Савёлки реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию технопарка. Для этих целей в 2022 году город предоставил инвестору в аренду по льготной ставке 1 рубль в год участок площадью около 4,5 гектара. А в Западном административном округе одновременно ведётся реализация семи масштабных инвестиционных проектов в сфере образования.
