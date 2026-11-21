Более 75 тысяч семей получили бесплатную услугу «Помощь в переезде» в ходе переселения по программе реновации с начала действия проекта. Такую информацию предоставил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Услуга “Помощь в переезде" пользуется популярностью у семей, переезжающих во всех округах столицы в рамках программы реновации. Она включает в себя предоставление городом бесплатного автотранспорта и помощи грузчиков для перевозки личных вещей и мебели. За все время сервисом воспользовались свыше 75 тысяч семей. Так, на востоке Москвы с помощью услуги переехали 14,3 тысячи семей, на юго-востоке — 12,8 тысячи, на севере — 11,4 тысячи, на западе — 8,5 тысячи», — сообщил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Заявку на транспортировку вещей можно подать в электронном виде через портал mos.ru или лично в центрах информирования по переселению, которые находятся на первых этажах построенных для реновации домов.



В столичном Департаменте информационных технологий пояснили, что на портале mos.ru размещена общая инструкция в сервисе «Переезд по программе реновации», которая помогает новоселам подготовиться к переезду. Там можно найти информацию о порядке процесса и необходимых документах, настроить параметры переезда и ознакомиться со сценарием будущего переселения конкретно для себя. Также для переезжающих доступная персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого жителя, что позволяет ускорить переезд и сделать его комфортнее.



Кроме того, в новых жилых комплексах, построенных для программы реновации, квартиры сдаются с улучшенной отделкой и не требуют ремонта.



Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также объявил о завершении программы реновации в районе Бибирево.

