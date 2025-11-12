Ефимов: 730 москвичей приступили к осмотру квартир в рамках реновации в Южном Тушино

В Москве 730 горожан начали переселение в рамках программы реновации в районе Южное Тушино на Окружной улице, граждане сейчас осматривают квартиры, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года предложения равнозначных квартир в современных жилых комплексах в этом районе получили горожане еще из семи старых домов. Всего в Южном Тушине переселение уже затронуло москвичей из 18 старых зданий», - отметил он.

Всего уже более тысячи граждан района получили квартиры в новостройках.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что через неделю еще 350 горожан приступят к осмотру своих новых квартир. Новый жилой комплекс расположен рядом со школой и детским садом, есть магазины и необходимая инфраструктура, также у жителей не будет проблем с выбором места для проведения досуга – рядом есть парки. Сама придомовая территория комплекса также обустроена.

Жилой комплекс оборудован для малоподвижных граждан, все жители получили улучшенную отделку квартир. Суммарная площадь квартир в новостройке составила 19 тысяч «квадратов», уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новые дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Программа реновации стартовала в 2017 году, она уже затронула миллион граждан и предусматривает переселение более пяти тысяч домов. Глава города уже поручил ускорить темпы реализации программы в два раза. В целом Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства.

