Ефимов: 600 семей переехали в московский ЖК на Амурской улице по программе реновации

В рамках программы реновации в Гольяново новое жилье получили свыше 600 семей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что самый крупный на сегодняшний день жилой комплекс построили в Восточном административном округе на Амурской улице.

«Здесь возвели корпуса, в которые летом начали поэтапно переезжать около 2,5 тысячи жителей из 13 старых домов. Для них подготовили 1110 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. На данный момент в новое жилье полностью переехали более 600 семей», - отметил Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что общая площадь жилого комплекса на Амурской улице – более 125 тысяч квадратных метров. В частности, здесь обустроены 15 квартир, которые предназначены для маломобильных граждан. Рядом построены три спортивные площадки и шесть детских, а также несколько зон отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Гольянове идет переселение граждан в новый жилой квартал по программе реновации.

