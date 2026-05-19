Ефимов: 60 социальных организаций открылись в домах по реновации в СЗАО
Около 60 социально-бытовых предприятий открылись на первых этажах новостроек по реновации в Северо-Западном административном округе с начала реализации программы по реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По действующей программе реновации на первых этажах новостроек планируется организовать около восьми тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов. Благодаря этому будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест для жителей столицы, что позволит улучшить инфраструктуру районов и повысить качество жизни горожан. Так, на северо-западе Москвы в нежилых помещениях в новостройках по программе реновации уже начали работу около 60 организаций», - сообщил Ефимов.
Так, из них 16 — это пункты выдачи заказов, 15 — магазины, объекты общественного питания. Также на первых этажах действуют аптеки и медклиники.
Так, в Северном Тушине уже 19 помещений используются под объекты социально-бытового назначения, а в Хорошево-Мневниках – 15.
Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, юридические и физические лица могут купить нежилые помещения на первых этажах новых домов на открытых онлайн-аукционах, информацию о них можно узнать на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сдаче нового дома по программе реновации в Алексеевском районе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира
- На Байкале перевернулся катер с пассажирами
- Сокуров раскрыл, чего ждет от фильма Звягинцева в Каннах
- В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов
- Группа tAISh подписала винил для поклонников у станков завода
- «Лечится таблетками!»: Почему работодатели не верят в «выгорание»
- СВР: Украина готовит удары БПЛА по России с территории Латвии
- Кабмин выделил 5 млрд рублей на паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ
- Денег нет: Малый бизнес чаще всего выплачивает зарплату в конвертах
- В Германии раскрыли, кто интересуется переездом в Россию