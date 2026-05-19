Ефимов: 60 социальных организаций открылись в домах по реновации в СЗАО

Около 60 социально-бытовых предприятий открылись на первых этажах новостроек по реновации в Северо-Западном административном округе с начала реализации программы по реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По действующей программе реновации на первых этажах новостроек планируется организовать около восьми тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов. Благодаря этому будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест для жителей столицы, что позволит улучшить инфраструктуру районов и повысить качество жизни горожан. Так, на северо-западе Москвы в нежилых помещениях в новостройках по программе реновации уже начали работу около 60 организаций», - сообщил Ефимов.

Так, из них 16 — это пункты выдачи заказов, 15 — магазины, объекты общественного питания. Также на первых этажах действуют аптеки и медклиники.

Так, в Северном Тушине уже 19 помещений используются под объекты социально-бытового назначения, а в Хорошево-Мневниках – 15.

Как отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, юридические и физические лица могут купить нежилые помещения на первых этажах новых домов на открытых онлайн-аукционах, информацию о них можно узнать на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о сдаче нового дома по программе реновации в Алексеевском районе.

