Ефимов: 56 зданий передали инвесторы учреждениям образования Москвы за 5 лет
Образовательные учреждения Москвы с 2020 года получили в оперативное управление более 480 тысяч «квадратов» недвижимости, здания были построены на средства инвесторов. О деталях проектов рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние пять лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тысячи квадратных метров в 10 административных округах», – отметил он.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в 2024 году образовательные учреждения столицы получили 16 таких зданий, суммарной площадью более 175 тысяч «квадратов». Здания рассчитаны на две тысячи детей и более семи тысяч школьников.
Возведению таких объектов в городе уделяется особое внимание. Так, в Мосгосстройнадзоре отметили, что все материалы проверяются на качество, также специалисты следят за процессом строительных работ. Все объекты оцениваются на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что за пять лет система образования Москва получила почти 140 новых объектов.
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