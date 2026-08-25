Ефимов: 550 участников реновации начали осмотр квартир на юго-востоке Москвы

Почти 550 участников программы реновации начали поэтапный осмотр своих будущих квартир в районе Капотня Юго-Восточного административного округа. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка расположена по адресу: 2-й квартал Капотни, дом 21. В нее переедут почти 550 жителей из четырех старых зданий на улице 1-й квартал Капотни и 2-й квартал Капотни», — сообщил он.

По его словам, все квартиры имеют улучшенную планировку — широкие коридоры и просторные кухни. Во дворе имеются детские и одна спортивная площадки, а также оборудована зона отдыха, а во всем районе планируется переезд пяти тысяч человек из 28 домов. Первый этаж отдан под Центр информирования населения по вопросам переселения. В этом здании москвичи смогут получить всю необходимую информацию, а также бесплатно оформить услугу «Помощь в переезде» и получить грузчиков и транспорт.

Уточняется, что жилая площадь нового дома свыше 14 тысяч кв. м, а сам он состоит из четырех секций, в которых расположено 260 квартир. Входные группы расположены на одном уровне с тротуарами для создания безбарьерной среды, а в каждом подъезде установлены современные лифты.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева дополнила, что осмотры начались 17 августа, когда свои квартиры от столицы увидели 260 жителей. Еще почти 290 человек определятся с выбором через неделю.

Все необходимые документы для переезда новоселы оформляют при поддержке специалистов Департамента городского имущества. Выбрать удобное время и дату осмотра жилья можно онлайн через портал mos.ru в специальном сервисе «Переезд по программе реновации».

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил, что за первые семь месяцев 2026 года в эксплуатацию было введено 734 тысячи кв. м, что является рекордом за девять лет программы.

