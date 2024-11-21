Ефимов: 500 новых рабочих мест появятся на юге Москвы благодаря строительству
На территории Новой Москвы завершение строительства части жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в рамках двух микрорайонов «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский» позволит создать для москвичей более 500 дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В настоящее время в рамках строительства ЖК «Переделкино Ближнее» уже ввели в эксплуатацию две школы и семь детских садов, а также свыше 200 помещений коммерческого назначения. На территории ЖК «Первый Московский» действуют более 110 коммерческих объектов и восемь учреждений системы образования.
«Сейчас в активной стадии строительства находятся две крупные школы на 2100 и 1100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Благодаря строительству социальных и жилых объектов, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения, появится 500 дополнительных рабочих мест», – уточнил заместитель мэра.
Он также подчеркнул, что общее количество созданных рабочих мест в рамках этих двух микрорайонов ТиНАО совокупно к 2025 году достигнет трех тысяч.
Как отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, всего с момента присоединения Троицкого и Новомосковского округов к Москве в них создано около 200 тысяч рабочих мест.
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