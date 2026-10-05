Ефимов: Пять тысяч москвичей в Западном Дегунине получили квартиры по реновации
Более 5 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации в Западном Дегунине за пять с половиной лет. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Всего в районе планируется предоставить жилье в современных комплексах почти 9,6 тысячи участников программы из 45 домов, включенных в программу», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Для участников переселения в Западном Дегунине город уже передал шесть новостроек. Три из них расположены на Базовской улице, и по одной – на Ангарской и Путейской улицах, а также на Коровинском шоссе. Новые квартиры соответствуют стандартам реновации и отличаются улучшенной отделкой и продуманными планировками.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева в свою очередь отметила, что
первые этажи новых домов специально проектируются под размещение магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций, что повышает комфорт и доступность сервисов для жителей. Кроме того, по словам Соловьевой, на придомовых территориях предусматривается создание игровых и спортивных площадок, а также благоустроенных зон для прогулок и отдыха.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу увеличить темпы реализации программы в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.
Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Эстония активно перебрасывает войска к границе России
- Над регионами России сбили 199 украинских БПЛА
- Будут добивать: Средства организатора концертов Канье Уэста начали арестовывать
- Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру в 19 лет
- Казахстан открыл погранпост у горы Белуха на границе с Россией
- Что это было? Россиян напугали сообщения об «эпидемии чумы»
- Директор НИИ гриппа заявил, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса
- В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- Овечкин запустит собственный бренд пива
- В Ростовской области водитель бензовоза пострадал после атаки БПЛА